Potrivit legii, veteranii de razboi beneficiaza de 12 bilete gratuite pentru transport CFR, 24 pentru calatorii cu alte mijloace de transport si gratuitate pentru transportul in comun.

ANVR Vaslui anunta ca s-a ajuns la aceasta situatie, intrucat nu li s-au decontat banii pe serviciile prestate pentru urmatoarele categorii de persoane: veteranii de razboi, vaduvele de razboi sau vaduvele de veterani de razboi, in ultimii trei ani.

“Sunt trei ani de cand transportatorii nu si-au primit acesti bani. Practic, veteranii primesc degeaba biletele de transport, daca ele nu-si ating scopul pentru care au fost emise. S-a ajuns la situatii umilitoare in care soferii le rup sau le arunca biletele sau nu ii lasa pe beneficiari sa urce in mijloacele de transport. Unii transportatori ii lasa pe veterani sa calatoreasca fara bilet, doar pentru ca le este mila, dar in cele mai multe cazuri ei nu sunt primiti in mijloacele de transport daca nu platesc. Speram sa auda cineva si situatia aceasta sa fie rezolvata”, a declarat, marti, pentru Agerpres, secretarul Filialei ANVR Vaslui, col. Marin Costea, potrivit stirileprotv.ro.

In judetul Vaslui sunt 580 de veterani de razboi, 20 de vaduve de razboi si aproximativ 2.200 de vaduve de veterani de razboi.