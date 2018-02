Daca in anul 2012 erau 78.920 de elevi in tot judetul, in prezent sunt 66.338 de elevi.

Diferenta de 12.582 de elevi a determinat inchiderea a 84 de scoli si 75 de gradinite. Dintre ele, doar 19 au fost redeschise.

Pentru anul 2018 - 2019, s-a anuntat inchiderea a 13 scoli si 12 gradinite.

"Scaderea populatiei scolare a avut un ritm accelerat... Din pacate, perspectivele demografice sunt sumbre. Noi am pledat permanent pentru redeschiderea unitatilor, acolo unde este cazul si unde evolutia demografica permite acest lucru", a declarat inspectorul general scolar, Gabriela Placinta, potrivit hotnews.ro.