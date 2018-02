Meteorologii anunta ca vremea se va schimba radical incepand de marti seara, urmand sa se inregistreze depunerea unui strat consistent de zapada in urma ninsorii viscolite.

In plus, meteorologii anunta ca vor fi conditii pentru depuneri de polei sau ghetus.

Informare meteorologica

Incepand de marti de la ora 20.00 pana joi la ora 15.00, "precipitatiile vor fi in extindere, dinspre sud-vest si vor cuprinde toata tara. In sudul si in estul teritoriului se vor cumula local 15…20 l/mp si pe spatii restranse, in special la deal si la munte, peste 25…30 l/mp. In Dobrogea va ploua, in Campia Romana vor predomina ploile, in Campia de Vest se vor semnala precipitatii mixte, iar in restul tarii vor fi mai ales ninsori.

Incepand din seara zilei de miercuri, precipitatiile vor fi in restrangere catre est-nord-est.

Vantul se va intensifica temporar in majoritatea regiunilor. Vor fi perioade de timp cu rafale de 45…55 km/h in sud, in centru si in est, iar la munte peste 70…80 km/h, astfel ca ninsoarea va fi viscolita, iar vizibilitatea scazuta", se arata in informare.

Cod galben

"In cursul noptii de marti spre miercuri si in prima parte a zilei de miercuri in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali, apoi si in cei de Curbura, precum si in zona deluroasa din Banat, Oltenia si Muntenia vor fi ninsori insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada consistent. Vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze in general de 50…55 km/h, iar la altitudini de peste 1500 m cu rafale de peste 80 km/h, astfel ca vor fi intervale cu ninsoare viscolita si vizibilitate redusa", se arata in atentionare, care este in vigoare pana miercuri la ora 11.00.

In acest interval vizate sunt judetele Buzau, Prahova, Arges, Dambovita, Valcea, Gorj, Caras-Severin, Mehedinti, Hunedoara, Alba, Sibiu si Brasov.

Incepand de miercuri de la ora 11.00 pana joi la ora 11.00, "ninsori temporar insemnate cantitativ (in general 20…25 l/mp) cu depunere de strat de zapada consistent vor fi in estul Carpatilor Meridionali, in Carpatii Orientali, in cea mai mare parte a Moldovei si local in nordul Munteniei. Vantul va prezenta intensificari temporare, cu viteze in general de 45…50 km/h, iar la altitudini de peste 1500 m, in special in Carpatii de Curbura, cu rafale de peste 70 km/h, astfel ca vor fi intervale cu ninsoare viscolita si vizibilitate redusa".

In acest interval vizate sunt judetele Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Brasov, Covasna, Vrancea, Harghita, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Botosani si Suceava.