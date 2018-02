"Curtea Constitutionala retine ca redactarea hotararii judecatoresti, actul final si de dispozitie al instantei prin care se solutioneaza cu autoritate de lucru judecat litigiul dintre parti, este rezultatul activitatii de deliberare, desfasurata in secret, la care participa doar judecatorii care au calitatea de membri ai completului in fata caruia a avut loc dezbaterea. Doar acestia se pot pronunta asupra chestiunilor de fapt si de drept deduse judecatii, solutionandu-le. Prin urmare, legea prevede expres ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei", se precizeaza in motivarea deciziei, care a fost publicata marti pe site-ul CCR.

In opinia judecatorilor constitutionali, redactarea unei hotarari judecatoresti este inerent legata de motivarea ei, ce constituie o obligatie a judecatorului cauzei ce decurge din prevederile Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

"Toate aceste aspecte constituie garantii ale dreptului partilor la un proces echitabil, judecat de o instanta independenta si impartiala, care se supune numai legii. Or, in situatia in care nu judecatorul care a participat la dezbateri si la deliberari este acela care redacteaza/motiveaza hotararea judecatoreasca, garantiile pe care Constitutia si legea le consacra pentru protejarea dreptului la un proces echitabil, pentru asigurarea unei justitii impartiale, infaptuite in numele legii, raman instrumente declarative, lipsite de efectivitate, inutile", se mai mentioneaza in motivare.

Motivarea hotararii judecatoresti revine judecatorului cauzei si nu poate fi tranferata catre o terta persoana

Conform aceleiasi surse, motivarea hotararii judecatoresti este un act ce revine judecatorului cauzei, constituie expresia independentei sale si nu poate fi transferata catre o terta persoana. In conditiile in care hotararea judecatoreasca ar fi redactata de o alta persoana decat judecatorul cauzei, justitiabilul ar fi lipsit de garantiile ca se supune actului de justitie avand increderea ca nu este un act arbitrar.

In consecinta, CCR a constatat ca dispozitiile criticate, care prevad incadrarea unor persoane, fosti judecatori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, pentru redactarea proiectelor de hotarari judecatoresti, sunt neconstitutionale.

Pe 23 noiembrie, plenul CCR a adoptat cu unanimitate de voturi obiectiile de neconstitutionalitate privind patru articole din legea de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, in timp ce pentru respingerea obiectiilor referitoare la alte dispozitii ale actului normativ s-a inregistrat majoritate de voturi.

"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de un numar de 29 de senatori apartinand grupului parlamentar al Partidului National Liberal, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in Sectii Unite, si a constatat ca dispozitiile art.I pct.2, 4, 29 si 61 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara sunt neconstitutionale. Cu majoritate de voturi, a respins obiectia de neconstitutionalitate formulata de aceiasi autori si a constatat ca celelalte dispozitii ale Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara sunt constitutionale in raport de criticile formulate", precizeaza CCR.

Sursa: Agerpres.