“Cele mai periculoase sunt alimentele procesate din carne (sunt bogate in calorii si cresc si nivelul colesterolului), painea in cantitate mare si produsele de panificatie. In plus, alimentatia pe baza de lactate din prezent este de o calitate mai slaba, din cauza metodelor industriale. Procesul pasteurizarii si utilizarea metodelor de sterilizare pot distruge atat microorganismele benefice, cat si pe cele daunatoare. De asemenea, pentru a fi procesate, alimentele sufera o serie de modificari fizice, chimice si contin aditivi artificiali care au potential carcinogen”, avertizeaza medicul Cristina Guduleasa, specialist radioterapie in cadrul Spitalului Oncocard.

Cancerul colorectal este pe locul doi ca frecventa in randul femeilor, dupa cancerul de san, si al treilea ca frecventa in randul barbatilor, dupa cel de plamani si prostata. 15 la suta dintre cancere pot fi mostenite genetic, insa in restul cazurilor, fumatul si alcoolul pot juca un rol fatidic.

“Fumatul creste riscul de cancere colorectale de 2,5 ori, existand studii care au legat fumatul de dezvoltarea adenoamelor colorectale, in special dupa 35 ani de fumat. Alcoolul e un factor de risc important pentru mai multe tipuri de cancer, printre care si cele de colon. Exista mai multe mecanisme prin care alcoolul isi exercita acest potential de a dezvolta tumori maligne, cum ar fi metabolizarea lui in acetaldehida, compus chimic cancerigen”, adauga specialistul.

Evaluare medicala anuala

Potrivit unui comunicat remis 9am, dupa varsta de 40 de ani, aceasta poate include consultul gastroenterologic si colonoscopia virtuala. Ele trebuie facute mai ales de catre cei care au cancere in familie sau boli precum colita sau polipii adenomatosi, factori de risc semnalati de medici. Acestea pot pune in evidenta cancere colorectale inainte ca maladia sa ajunga in stadii avansate.

“Rezectia totala a tumorii este tratamentul optim cand se detecteaza endoscopic sau radiologic o leziune maligna in intestinul gros. Radioterapia pelvisului este indicata mai ales pacientilor cu cancer rectal, ca urmare a probabilitatii de 30-40% de a face recurente regionale dupa rezectia chirurgicala completa a tumorii. Radioterapia preoperatorie e indicata la pacientii cu cancere rectale mari, potential nerezecabile, pentru ca acestea sa se poata micsora suficient pentru a permite indepartarea chirurgicala ulterior. Chimioterapia este de asemenea, aplicata in cancerul rectal, iar radioterapia postoperatorie, atunci cand este combinata cu chimioterapia, reduce probabilitatea recurentelor regionale si astfel, cresc sansele de vindecare”, descrie tabloul tratamentelor medicul Cristina Guduleasa.

Orice simptom digestiv persistent, precum scaunele cu sange, constipatia sau durerile trebuie semnalat medicului. Aceasta pentru ca pot anunta un cancer care, diagnosticat corect si la timp, se poate trata cu succes. Nu trebuie neglijate nici hidratarea corecta, cele 30 de minute de sport zilnic si un regim alimentar bogat in fibre din cereale integrale, care mentin sanatatea sistemului digestiv.