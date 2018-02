”In perioada 26 iunie 2012 – 30 decembrie 2016, S.C. LUKMED S.R.L., societatea comerciala la care acesta impreuna cu sotia au calitatea de asociati, iar fiul sau calitatea de administrator, s-a aflat in relatii contactuale cu Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, in sensul incheierii unui contract de prestari servicii medicale si a patru acte aditionale pentru prelungirea duratei acestuia. Constituie conflict de interese detinerea de parti sociale, actiuni sau interese la societati care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager”, informeaza ANI, potrivit digi24.ro.

ANI anunta ca medicul Mihai Lucan a fost informat in legatura cu declansarea procedurilor de evaluare, cu elementele care au fost identificate si i-au fost aduse la cunostinta si drepturile pe care le are.