In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea de sanatate a 60.000 de persoane cu diabet din Japonia, care au fost supuse unor consultatii regulate intre anii 2008 si 2013.

Participantii au fost intrebati despre viteza cu care obisnuiesc sa manance - rapid, normal sau lent - si despre alte obiceiuri care tin de stilul de viata, precum luarea cinei cu doua ore inainte de culcare, obiceiul de a consuma diverse gustari dupa cina sau saritul peste micul dejun.



Greutatea corporala a acestora a fost evaluata pe baza valorii obtinuta in urma calcularii indexului de masa corporala (IMC) si a circumferintei taliei.

In cadrul studiului, obezitatea a fost definita de un IMC de peste 25 - in Marea Britanie o persoana este considerata supraponderala daca are un IMC de peste 25 si obeza daca valoarea depaseste 30.

La inceputul studiului, 22.070 dintre participanti infulecau, 33.455 consumau hrana cu o viteza normala, iar 4.192 de persoane au declarat ca mananca in ritm lent, scrie Agerpres.

Pe parcursul acestui studiu, putin peste jumatate dintre subiecti si-au schimbat viteza cu care obisnuiau sa mestece.



Concluziile studiului

Dupa ce au luat in considerare factorii care puteau influenta rezultatele, oamenii de stiinta japonezi au descoperit ca in comparatie cu persoanele care infulecau, cele care mancau cu viteza normala aveau un risc cu 29% mai mic de a deveni obeze, iar in cazul celor care consumau hrana in ritm lent riscul de obezitate observat a fost cu 42% mai mic.

In plus, in comparatie cu persoanele care obisnuiau sa infulece, cele care mancau in ritm normal si lent au manifestat o reducere a circumferintei taliei cu 0,21centimetri si respectiv 0,41centimetri, se mai arata in studiu.

Obiceiurile de a consuma gustari dupa ultima masa principala si luarea cinei cu mai putin de doua ore inainte de culcare, practicate de trei sau mai multe ori pe saptamana, au fost asociate cu un risc mai mare de supraponderalitate.

Acest efect nu a fost observat si in cazul saritului peste micul dejun

''Schimbarile in ceea ce priveste obiceiurile alimentare pot afecta obezitatea, IMC si circumferinta taliei. Interventiile avand ca tinta reducerea vitezei cu care se ia masa pot fi eficiente pentru prevenirea obezitatii si scaderea riscurilor de sanatate asociate'', au concluzionat autorii cercetarii. Insa, acestia au atras atentia ca persoanele care au participat la acest studiu erau ''indivizi destul de constienti privind sanatatea'' si au participat in mod voluntar la consultatii, astfel incat descoperirile ''ar putea avea aplicabilitate limitata in cazul persoanelor mai putin constiente in ceea ce priveste sanatatea''.