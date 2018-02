Formati un cuplu de cel putin un an

Daca formati un cuplu de cel putin un an, relatia voastra este deja una matura si stabila. Cu siguranta aveti incredere unul in altul si va sprijiniti reciproc atunci cand este nevoie. Totodata, va cunoasteti indeajuns de bine incat sa va stiti preferintele si pasiunile.

In aceasta situatie, este recomandat sa ii arati ca o pretuiesti. Alaturi de o cina romantica, intr-un loc special ales din timp, opteaza pentru un cadou care sa-i sublinieze frumusetea si feminitatea. Un accesoriu, precum un ceas elegant, poate fi o buna alegere. Pe langa faptul ca este util, reprezinta o bijuterie usor de asortat la orice stil vestimentar.



V-ati cunoscut recent

In cazul in care v-ati cunoscut de curand, sunteti abia in primul stadiu al relatiei voastre. Atunci cand va intalniti se poate inca observa o oarecare stangacie in miscari si se resimte o usoara anxietate. Pentru ca nu ati reusit sa va cunoasteti inca suficient de bine, alegerea unui cadou poate fi putin mai complicata. Nu este recomandat sa ii cumperi parfumuri, bijuterii sau obiecte vestimentare. E foarte probabil sa alegi ceva care nu este deloc pe gustul ei, situatie in care o vei surprinde intr-un mod mai putin placut. Exemple de cadouri sigure: o invitatie la un restaurant nou, o cina romantica intr-un loc mai putin conventional precum pe un vapor, in mijlocul unui lac, la malul marii sau in natura, o mini-vacanta intr-unul din locurile tale preferate.



Traversati o perioada dificila

Relatiile pot cuprinde perioade agitate, care par greu de depasit. Indiferent de cat timp sunteti impreuna si de cat de mult tineti unul la altul, se poate intampla ca uneori sa aveti discutii in contradictoriu. Intr-un cuplu fiecare are un trecut, credinte si valori diferite, care pot isca neintelegeri. Daca traversati o astfel de perioada, este important sa ii arati cat de mult inseamna pentru tine, in ciuda neintelegerilor. O atentie care cu siguranta nu va trece neobservata este o scrisoare. Scrisorile au ceva aparte, romantic si in plus vei putea sa-i spui toate gandurile tale. Aminteste-i care sunt calitatile pe care le apreciezi la ea si care te-au atras de la inceput. Mentioneaza cum te gandesti sa faci lucrurile sa mearga mai bine intre voi, iar la final, poti adauga o invitatie la restaurantul vostru preferat. Sau, pentru a diversifica lucrurile si pentru a relaxa atmosfera, incearca ceva mai putin conventional precum o berarie sau un local cu un anumit specific.



I-ai spus de curand ca o iubesti

Daca i-ai spus de curand ca o iubesti, sigur sunteti in punctul in care va scrieti multe mesaje la zi si va bucurati cat mai mult unul de celalalt. Cel mai probabil acesta este primul Valentine’s Day petrecut impreuna. Chiar daca nu sunteti foarte romantici, iar trandafirii rosii nu sunt prima optiune pentru tine, nu uita de flori. Iar pentru a da momentului o doza de surpriza, comanda-le de la o florarie online, care le va livra direct la ea acasa sau la birou. Daca nu stii cu exactitate ce flori ii plac, incearca sa alegi in functie de culorile pe care le prefera in general. Poti alege un mesaj interesant, precum o ghicitoare legata de o invitatie la cina. Sigur va fi placut impresionata de idee.

Desi optiunile si ofertele din magazine sunt nelimitate, nu este foarte usor sa alegi cadoul potrivit pentru persoana la care tii. Nu uita insa ca nu cadoul este tot ceea ce conteaza. Fie ca sunteti in prima perioada a relatiei, sau pare ca va cunoasteti de o viata, ceea ce conteaza cu adevarat este sa va amintiti de cat de importanti sunteti unul pentru celalalt.