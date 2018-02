Deoarece nu avea documente pentru copilul sau in varsta de 3 luni, o femeie din Mures a incercat sa-l treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, ascunzandu-l sub haine.

In data de 11.02.2018, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, judetul Oradea, s-a prezentat pentru a iesi din tara, calatorind ca pasagera intr-un autoturism, Eva G., in varsta de 26 ani, domiciliata pe raza judetului Mures.

Cu ocazia controlului specific, politistii de frontiera au descoperit, ascuns sub fusta femeii, un copil in varsta de numai 3 luni, potrivit Politia de Frontiera.

In cadrul cercetarilor, tanara a declarat ca minorul este copilul sau, dorea sa ajunga cu el in Ungaria si a recurs la aceasta metoda deoarece nu a reusit sa-i faca documente de identitate.

In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranti, urmand ca la finalizarea acestora sa fie luate masurile legale care se impun.