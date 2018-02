Sub cod galben sunt judetele Arges (Cateasca, Leordeni, Mozaceni, Negrasi, Ratesti, Recea, Rociu, Suseni, Teiu), Prahova (Baicoi, Aricestii Rahtivani, Cocorastii Colt, Filipestii de Padure, Filipestii de Targ, Floresti, Magureni, Manesti, Targsoru Vechi), Dambovita (Targoviste, Gaesti, Moreni, Aninoasa, Baleni, Bucsani, Cobia, Comisani, Cornatelu, Crangurile, Darmanesti, Dobra, Dragodana, Dragomiresti, Finta, Gura Foii, Gura Ocnitei, Gura Sutii, Hulubesti, I. L. Caragiale, Lucieni, Matasaru, Mogosani, Morteni, Nucet, Persinari, Petresti, Produlesti, Raciu, Rascaeti, Razvad, Salcioara, Uliesti, Ulmi, Vacaresti, Valea Mare, Visina, Vladeni), unde ceata va determina scaderea vizibilitatii sub 200 si izolat sub 50 m, iar izolat vor si conditii de polei.

Atentionarile sunt in vigoare pana la ora 12.00.