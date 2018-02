"Nu a existat nicio discutie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la vreun ministru care putea sa ajunga premier. Nu am facut niciodata presiuni sau acte de imixtiune in activitatea vreunui procuror. Nu comentez afirmatiile nereale ale inculpatilor", a precizat Kovesi.

Precizarile vin dupa ce fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a afirmat, duminica, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier.

"Trebuia desemnat la un moment dat premierul Romaniei. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru ca nu vreau sa spuna cineva ca am stricat vreo ancheta. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu acel dosar. Explicatia a fost de genul ca, daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan va fi ministru al Justitiei, ceea ce ar insemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.

Saptamana trecuta, Directia Nationala Anticoruptie a informat ca procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale).