Oferta se numeste "Plimbati-va in doi!! Jumatate tu, jumatate noi!' si este valabila pentru zilele de 14 si 24 februarie. Reducerea este de 50% din tariful biletului intreg si se acorda la achizitionarea a doua bilete pentru acelasi tren, pe aceeasi ruta si in aceeasi zi.

Oferta este disponibila exclusiv la casele de bilete din statiile CFR, este valabila la anumite trenuri, nu se cumuleaza cu alte oferte, iar tariful de rezervare a locului se achita integral pentru fiecare calator, a precizat operatorul feroviar.

"Asadar, cuplurile sunt asteptate in zilele de 14 si 24 februarie sa-si declare public iubirea la megafonul din Gara de Nord Bucuresti si sa calatoreasca in doi, cu un singur bilet. Cei hotarati pot face chiar si cereri in casatorie. Mesajele/declaratiile in direct vor fi reunite intr-o galerie a iubirii pe pagina Facebook CFR Calatori", se arata pe pagina de Facebook CFR Calatori.