6 idei vestimentare cu care o femeie poate impresiona la interviul de angajare

1. Pentru un interviu business

Daca esti in fata unui interviu atat de important, este indicat sa alegi un look conservator. Lasa-ti hainele de weekend acasa si imbraca-te intr-un ton office. Pentru zona accesoriilor, lasa bijuteriile pe planul secund si apeleaza la un ceas elegant cu care sa impresionezi, un accesoriu care iti va da un aer profesionist si va impune seriozitate si punctualitate.



2. Ce sa porti daca mergi la un interviu informal

Evita greseala de a purta hainele de sala sau o rochie casual, chiar daca interviul la care urmeaza sa participi este informal. O rochita pana la genunchi si o bluza vor fi suficiente pentru a aparea fara emotii in fata potentialului angajator.



3. Sau daca incerci sa mergi intr-un internship

Un internship este o etapa importanta in evolutia carierei tale. Daca nu ai experienta si vrei sa inveti lucruri noi intr-o firma cu pretentii, un pantalon lung si o camasa alba vor reprezenta o alegere excelenta. Daca mergi intr-un start-up in care creativitatea este cuvantul cheie, poti sa te joci cu hainele din garderoba ta. Imaginea finala trebuie sa fie insa ca esti o femeie care se poate integra usor intr-un mediu compus din profesionisti in domeniu.



4. Sfaturi pentru interviurile online, pe Skype

Interviurile acordate pe internet reprezinta o solutie aleasa de tot mai multe companii, mai ales in conditiile in care locul de munca pentru care ai aplicat te va obliga sa te muti din oras. Doar pentru ca vei purta un interviu pe Skype, nu inseamna ca nu trebuie sa fii atenta la vestimentatia ta. Nu folosi haine care distrag atentia si nici culori prea puternice pentru calitatea transmisiunilor pe internet, precum rosu sau magenta. Mergi increzatoare cu un albastru deschis.



5. Ce faci daca obtii un interviu pe timpul verii

Din cauza temperaturilor ridicate, interviurile pe timpul verii pot veni cu anumite capcane. Trebuie sa gasesti o vestimentatie care te ajuta sa respiri, pentru a nu te prezenta in fata angajatorului transpirata, dar ai grija sa nici nu arati prea mult, daca vrei sa mergi intr-o rochita prea vaporoasa.



6. Idei pentru un interviu formal

Intr-o astfel de situatie mergi cu un pantalon lung, pantofi cu toc si o bluza eleganta. Vei arata puternica si gata sa iti intri in rol pentru noul loc de munca.

In general, foloseste culori neutre, alb, negru si nuante de gri, cu care nu vei da niciodata gres. Daca totusi iti doresti putina culoare, albastrul deschis este cea mai buna solutie pentru orice tip de interviu.