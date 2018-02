"Romania va primi in aceasta perioada, 2018 - 2019, 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia. Aceasta hotarare este luata conform cotei de relocare stabilita prin deciziile Comitetului pentru relocarea refugiatilor din Romania", a declarat Nelu Barbu.

El a tinut sa precizeze ca este vorba despre primirea in 2018 a 40 de refugiati de origine siriana, aflati in Turcia, iar in 2019 - 69 de refugiati.



"40 reprezinta cota anuala si ceilalti 29 sunt refugiati care nu au fost relocati, conform angajamentelor asumate anterior de tara noastra, in perioada 2014 - 2015", a mai spus purtatorul de cuvant al Guvernului, citat de digi24.ro.