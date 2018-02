O analiza realizata de echipa momondo.ro arata cum ar fi influentat aceasta schimbare cautarile de zbor efectuate de catre romani in 2018, comparativ cu anul trecut. In plus, datele momondo.ro dezvaluie evolutia costurile de zbor catre Canada in ultimul an.

Cresteri de 16% pentru zborurile catre Canada in 2018

Faptul ca de la 1 decembrie 2017 romanii pot traversa oceanul catre Canada fara a mai avea nevoie de viza i-ar fi putut determina pe mai multi dintre acestia sa caute zboruri pentru anul 2018. Conform datelor, interesul romanilor de a calatori catre Canada in 2018 a crescut cu 16% fata de 2017. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta pe parcursul acestui an sunt Toronto si Montreal.

In acelasi timp, o alta facilitate de calatorie importanta care a fost anuntata cu privire la zborurile de la Bucuresti catre aceste doua destinatii i-ar fi putut, de asemenea, determina pe mai multi romani sa planuiasca o calatorie in Canada anul acesta. Incepand cu luna iunie 2018, vor fi introduse zboruri directe, dus-intors, de la Bucuresti la Toronto si, respectiv, la Montreal, pentru perioada verii.

Potrivit unui comunicat remis 9am, cele mai multe cautari de zbor cu plecare din Bucuresti sunt catre Toronto. Datele arata o crestere de 52% in 2018 pentru zborurile catre aceasta destinatie, zboruri facute in perioada 1 decembrie 2017 – 31 decembrie 2018, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Un interes crescut a fost inregistrat totodata pentru zborurile catre Montreal: romanii au cautat cu 18% mai mult zboruri cu plecare din Bucuresti catre orasul canadian.

Calatoriile catre Canada, vacante mai accesibile de-acum inainte

Desi sunt tot mai multi romani interesati sa plece catre Canada odata cu facilitatea de calatorie valabila de la 1 decembrie 2017, destinatia ii atrage pe acestia pentru o perioada limitata de timp. Cele mai multe cautari (90%) efectuate de catre calatorii romani sunt pentru un zbor dus-intors in 2018. Atat Toronto, cat si Montreal sunt destinatii unde romanii planuiesc sa petreaca o vacanta in medie de o luna de zile in acest an.

„Posibilitatea pe care romanii o au de-acum inainte de a calatori catre Canada fara viza reprezinta o oportunitate de a planifica vacante catre o destinatie mai indepartata si pentru o perioada mai lunga de timp pentru a explora cultura specifica locului, asa cum am observat analizand cautarile de zbor pe care acestia le-au facut in ultimele doua luni pe momondo.ro. Pentru a fi mai usor sa gaseasca cele mai bune oferte de zbor, ei pot folosi una dintre functiile noastre – Alerta de Pret - si, prin setarea acesteia pentru zboruri catre Canada, primesc notificari direct pe email de fiecare data cand observam o scadere semnificativa a pretului pentru rutele pe care ei le-au selectat”, a declarat Mircea Giurca.

Costul biletelor de avion catre Canada a ramas aproximativ acelasi

Bugetul mediu al unui zbor catre principalele destinatii cautate de catre romani pentru o calatorie catre Canada a inregistrat o crestere usoara anul acesta, comparativ cu anul precedent.

Un zbor dus-intors cu plecare din Bucuresti catre Toronto costa in medie 667 de euro de persoana in 2018, cu 4% mai mult decat in 2017. Cand vine vorba de o calatorie catre Montreal, costurile de zbor sunt usor mai ridicate decat cele pentru Toronto, insa raman aproximativ aceleasi in 2018 ca in 2017. Un zbor dus-intors catre Montreal costa in medie 686 de euro de persoana.