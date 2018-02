"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice indica importante caderi de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada actual, se inregistreaza intarzieri ale mijloacelor de transport persoane si marfuri, in zonele montane Lika si Gorski Kotar, in zonele centrale si nord-vest.

Drumurile sunt umede si alunecoase in Istria, in zona de coasta nordica si in partea de sud a Croatiei, in special la poduri si viaducte, din cauza temperaturilor scazute, existand pericolul formarii poleiului.

Conducatorilor auto li se solicita sa circule, obligatoriu cu pneuri de iarna, cu viteza de deplasare adaptata la conditiile rutiere pe timp de iarna si sa mentina distanta de siguranta intre vehicule. Farurile trebuie sa fie aprinse si in timpul zilei.

In aceasta perioada, exista o interdictie de circulatie a vehiculelor de marfa cu remorca, iar toate celelalte vehicule trebuie sa utilizeze echipamentul de iarna pe drumurile din regiunea montana Gorski Kotar si in zona de coasta de nord.

In zona punctelor de trecere a frontierei Brod na Kupi, ńĆabar si Prezid, din cauza conditiilor de conducere pe timp de iarna reglementate de Slovenia, este suspendata circulatia pentru vehiculele de marfa care cantaresc mai mult de 7,5 tone.

Se recomanda consultarea pentru informatii actualizate a urmatoarelor pagini de Internet: Automobil Clubul Croat; Compania Nationala Croata de Cai Ferate; Autoritatea Portuara Croata si Agentia Croata de Aviatie Civila, precum si meteoalarm.eu, iar in situatii de urgenta, pe teritoriul croat, se poate apela numarul european unic de urgenta „112”.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Croatia: +38514677660 sau +38514610009, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii Romaniei la Zagreb: +38598414341", se arata intr-un comunicat.