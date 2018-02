Preeclampsia sau hipertensiunea arteriala in sarcina, este o problema comuna. In cazurile grave, aceasta poate fi fatala sau poate duce la complicatii serioase pentru copii, precum afectarea unor organe sau tulburari de dezvoltare.

Desi a fost si anterior asociata cu o crestere a riscului de aparitie hipertensiunii mai tarziu in viata, studiul actual ofera informatii noi cu privire la motivul pentru care aceasta problema de sanatate poate trece neobservata.

In cadrul cercetarii, oamenii de stiinta au analizat cazurile a 200 de gravide cu preeclampsie severa, problema care a disparut dupa nastere. In cadrul monitorizarii timp de 24 de ore a tensiunii arteriale la un an dupa ce aceste femei au nascut, s-a descoperit ca 42% dintre acestea au dezvoltat hipertensiune. Insa, doar 24% dintre aceste cazuri ar fi fost depistate in cadrul unui control de rutina al tensiunii arteriale, au subliniat cercetatorii in jurnalul Hypertension. Motivul, au descoperit specialistii, era ca aceste femei manifestau tensiune marita pe parcursul noptii.

Femeile ar trebui sa-si monitorizeze tensiunea mult timp dupa ce au nascut

a declarat doctor Laura Benschop din cadrul Centrului Medical Erasmus din Olanda, unul dintre principalii oameni de stiinta care au realizat acest studiu.

Majoritatea femeilor care au participat la studiu aveau circa 32 de ani in timpul perioadei de graviditate si, in general, se aflau la prima nastere. In medie, acestea au fost diagnosticate cu preeclampsie la circa 30 de saptamani de sarcina, in al treilea trimestru, scrie Agerpres.

In urma monitorizarii timp de 24 de ore a tensiunii arteriale s-a constatat ca 43% dintre femei aveau hipertensiune in timpul noptii, iar 32% in timpul zilei.



In afara de numarul mic de subiecti, o alta limitare a studiului o reprezinta faptul ca grupul monitorizat ar putea sa nu fie reprezentativ pentru intreaga populatie, cercetarea fiind realizata in general pe femei albe, cu un nivel ridicat de educatie.

Totusi, rezultatele sugereaza ca femeile ar trebui sa isi verifice anual tensiunea, dupa cum a sfatuit Heather Boyd, cercetator in cadrul Statens Serum Institut din Copenhaga, Denemarca.

De asemenea, pe langa monitorizarea tensiunii arteriale, femeile ar trebui sa aiba un stil de viata care sa nu incurajeze aparitia hipertensiunii. "Ele ar trebui sa urmeze o dieta sanatoasa... si sa scada aportul de sare", a notat si doctor Nieca Goldberg, director medical de la Centrul pentru Sanatatea Femeilor Joan H. Tisch din cadrul Universitatii din New York. "Activitatea fizica si reducerea stresului sunt la randul lor modalitati eficiente pentru mentinerea tensiunii arteriale la niveluri sanatoase", a precizat aceasta.