"Am avut o discutie cu cei la Institutul de Sanatate Publica, am discutat cu domnul profesor Rafila. In acest moment nu putem spune ca in Romania avem o epidemie de gripa, avem o circulatie mai intensa a virusului gripal si se incadreaza in limitele stabilite de Organizatia Mondiala a Sanatatii. (...) Avem in acest moment 16 persoane care au murit din cauza virusului gripal. Anul trecut in aceasta perioada am avut 21 de persoane", a spus Pintea, intr-o conferinta de presa.

Ea a precizat ca exista focare locale de virus gripal la Iasi si Bucuresti.



"In acest moment, avem la Marius Nasta opt cazuri inregistrate", a spus ministrul Sanatatii.

Pintea a aratat ca cel mai probabil aceasta circulatie a virusului gripal se va prelungi pana in luna aprilie, motiv pentru care trebuie luate masuri de siguranta, scrie Agerpres.



"La cabinetele medicilor de familie in acest moment avem in stoc 135.884 de vaccinuri. Au fost vaccinate peste 800.000 de persoane. (...) Specialistii spun ca in continuare putem folosi aceasta metoda, dar masurile de protectie sunt cele mai importante. Carantina instaurata la nivelul unor spitale este obligatorie, sunt Directiile de sanatate care constata asta, limitarea accesului vizitatorilor iarasi este importanta, la nivelul fiecarei directii de sanatate publica se vor lua masurile care deja sunt comunicate si pot sa le puna in practica", a aratat ministrul Sanatatii.

Ea a mai sustinut ca daca vaccinurile nu se gasesc in farmaciile cu circuit deschis inseamna ca acestea nu au fost comandate.

Sorina Pintea a subliniat ca au fost inregistrate 542 de cazuri de infectii respiratorii, din care 300 au fost confirmate de laborator.

"Nu toate cazurile de infectii respiratorii sunt cazuri de gripa", a aratat ministrul Sanatatii.