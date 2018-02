"Am cerut in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea legii privind combaterea violentei in familie sa fie urgentata si astazi avem pe ordinea de zi acest proiect de la Ministerul Muncii. (...) In primul rand, vrem ca in cazurile de violenta domestica, politistul sa aiba dreptul de a actiona imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului. Aceasta masura va putea fi aplicata in cazuri de pericol iminent la adresa securitatii si sanatatii victimei. Vom crea, deci, un instrument legal prin care violenta in familie va fi drastic descurajata. Procedura legala este prevazuta in actul normativ



Vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, de a avea in structura de personal un expert in egalitate de sanse. Nu urmarim sa incarcam birocratia cu noi functii, vrem ca aceasta sarcina, a expertilor, sa fie exercitata in mod activ si util. Prin acest act normativ, vom reglementa si notiunea 'violenta de gen', conform Conventiei de la Istanbul. (...) Numeroasele cazuri de abuzuri, pe care le prezinta atat mass-media sau care sunt monitorizate de organizatiile neguvernamentale, arata ca aceste reglementari sunt necesare si urgente", a declarat Viorica Dancila, citata de jurnalul.ro.