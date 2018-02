Ce se intampla in corpul nostru atunci cand nu bem suficienta apa? Efectele se fac simtite imediat si iti pot influenta de la aspectul pielii, la felul in care functioneaza sistemul tau digestiv sau cel muscular.

Organismul pierde zilnic apa: echivalentul a aproximativ doua pana la patru cani prin urina, doua pana la opt cani (in functie de cat de activ este stilul tau de viata) prin intermediul transpiratiei si una pana la una si jumatate cani prin simplul respirat. Tocmai de aceea este foarte important sa ne hidratam corespunzator. Potrivit Mayo Clinic, femeile au nevoie de 2,7 litri de apa zilnic, in timp ce in cazul barbatilor necesarul creste la 3,7 litri.

Care este insa cea mai usoara metoda prin care ne putem asigura ca organismul nostru este hidratat corespunzator? Ajuta foarte mult sa avem tot timpul o sticla cu apa plata langa noi. Asadar, indiferent daca esti pe strada, acasa sau la birou, asigura-te ca ai mereu langa tine o sticla de apa din care sa bei in mod constant.

Iata ce se intampla in organismul tau atunci cand nu bei suficienta apa:



1. Tenul tau va avea de suferit

Desi nu vei putea evita la nesfarsit ridurile, deshidratarea joaca un rol important in formarea acestora. Asta pentru ca apa joaca un rol important in mentinerea elasticitatii pielii si a unui nivel optim de colagen. Daca aceste elemente se pierd, tesutul va fi afectat cu siguranta, iar asta va duce la aparitia ridurilor sau la accentuarea celor deja existente. Solutia la toate aceste probleme nu este un elixir miraculos din lacrimi de... unicorn. Hidratarea optima este raspunsul.



2. Vei avea probleme de concentrare

Desi pare ciudat, lipsa puterii de concentrare poate veni si pe fondul deshidratarii. Asta pentru ca aproximativ 80% din creierul nostru este apa. Si daca nu vei bea suficienta, vei avea cu siguranta de suferit. Te vei concentra mult mai greu pe lucrurile pe care le ai de facut, iar ideile marete te vor ocoli. Asadar, atunci cand te simti obosit, pe langa obisnuita cafea, adauga si un pahar mare de apa.



3. Vei fi susceptibil la accidente

Inainte sa te gandesti ca suferi de o boala grava dupa ce ai cautat pe Google simptomele, durerile persistente de care suferi ar putea fi cauzate chiar de deshidratare, care poate provoca un disconfort destul de serios. Apa hidrateaza toate organele din corpul nostru si are grija de articulatii si incheieturi.

4. Te constipi

Daca nu bei necesarul zilnic de apa, mersul la toaleta va deveni o problema. Si inca una care va duce la dureri destul de serioase. Daca observi ca scaunul tau devine prea solid sau daca te constipi frecvent, ar fi bine sa incepi sa bei mai multa apa. Apa pune in miscare sistemul digestiv si ajuta la formarea scaunului. In plus, te va trimite direct la toaleta in fiecare dimineata.

5. Musculatura ta va fi afectata

Pe langa articulatii, si musculatura va avea de suferit daca nu bei suficienta apa. Crampele dureroase care te trezesc din somn in mijlocul noptii ar putea fi cauzate tocmai de lipsa unei hidratari corespunzatoare, care ajuta la fixarea potasiului si sodiului in organism. Asadar, o crampa musculara poate fi felul prin care corpul tau iti transmite sa bei mai multa apa. Asculta-l!



Tu bei suficienta apa pe zi?