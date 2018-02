"Imi pare rau ca nu am reusit sa termin acum cursurile de master, pentru ca pur si simplu nu am timpul necesar si mai ales nu am starea de spirit pentru a studia temeinic teologia in aceasta perioada. Eu am ales sa fac acest masterat din pasiune, nu pentru CV, ca urmare dorinta mea este chiar sa cercetez, sa aflu lucruri, nu sa trec examenele cum isi iau altii “doctoratele”. Cand am inceput, aveam un dosar penal in instanta, acum am trei!!!!!!, am cate 5, 6 termene pe luna, mii de pagini de citit, aparari de pregatit... aproape tot timpul meu e dedicat acestei saga penale... Dupa ce se va termina, voi relua cu siguranta cursurile. Pana atunci, raman aceeasi practicanta religioasa si la fel de interesata de credinta si influentele credintei asupra vietii noastre.

Probabil ca imi trebuie tocmai o credinta mai mare, pe care inca incerc sa o dobandesc, pentru a putea ignora aceasta lupta pe care o duc de trei ani si a ma preocupa mai mult de lucruri cu adevarat importante in viata, cum sunt aflarea lui Dumnezeu si relatia noastra cu Divinitatea.



Pentru ca suntem aici, va rog sa cititi o carte care va poate schimba perspectiva asupra religiei si sigur va poate schimba viata! 'Predica de pe munte', de Emmet Fox", a scris Elena Udrea pe Facebook.