"Directorul Companiei Aeroporturi Bucuresti a demisionat", au spus acestea, precizand ca nu a fost mentionat motivul.

Pe data de 1 februarie 2018, Corpul de control al ministrului Transporturilor a fost trimis la Compania Aeroporturi Aeroporturi Bucuresti (CNAB) pentru a verifica modul in care Aeroportul Otopeni a ramas fara contract pentru servicii de curatenie si salubritate.

CNAB a angajat 91 de femei de serviciu, pe durata determinata, dupa ce contractul avut cu firma prestatoare de servicii de curatenie pe Aeroportul Otopeni, Romprest Service, s-a incheiat miercuri, 31 ianuarie.

Potrivit datelor furnizate de CNAB la solicitarea AGERPRES, Compania Aeroporturi a organizat pe 29 ianuarie 2018 licitatia pentru asigurarea curateniei in Aeroportul Henri Coanda. Comisia tehnica a analizat ofertele transmise de societatile specializate in domeniu, urmand ca firma castigatoare sa isi indeplineasca serviciile contractuale la "standarde inalte de calitate", in avantajul pasagerilor.



"Avand in vedere ca serviciile de curatenie si salubritate din aeroport au fost, de-a lungul timpului, criticate de pasageri, transformandu-se intr-unul dintre punctele vulnerabile ale Aeroportului Henri Coanda, managementul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a decis ca noile contracte sa fie guvernate conform unor reguli de eficienta si sa instituie o serie de criterii stricte de verificare a activitatilor de curatenie, pe care firma castigatoare trebuie sa le respecte", afirma reprezentantii CNAB.

Pentru a eficientiza cheltuielile si pentru a respecta standardele de calitate oferite pasagerilor, incepand de joi, 1 februarie, pana la intrarea in vigoare a noului contract, o parte dintre angajatii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti se vor implica voluntar, pentru o scurta perioada, intr-un proiect de contingenta pe domeniul serviciilor de curatenie din aeroport, care pana acum au fost externalizate.