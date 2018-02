Ancheta in acest caz a fost demarata dupa ce patru detinuti au reclamat faptul ca au fost batuti, in repetate randuri, in perioada in care au fost in spitalul Penitenciarului Rahova. Faptele ar fi fost comise in urma cu doi, trei si chiar patru ani, potrivit digi24.ro.

Anchetatorii vorbesc si despre acuzatia de fals in documente, intrucat anumite informatii au fost falsificate pentru a "acoperi" ranile suferite de detinuti in urma batailor primite in spitalul penitenciar Rahova.

Opt gardieni au fost retinuti dupa audieri si vor fi adusi la Judecatoria Sectorului 5, cu propunere de arestare preventiva sau arest la domiciliu.