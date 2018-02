"Dincolo de faptul ca in acel dosar DNA a facut patru rechizitorii prin care au trimis in judecata mai multe persoane, dintre care doi fosti ministri, unul fiind si condamnat, dincolo de faptul ca prin probele stabilite procurorii au constatat ce s-a intamplat, au strans probe si s-au primit pedepse definitive pana la 6 ani, cel mai important este ca procurorii au dispus masuri asiguratorii pentru recuperarea acestui prejudiciu in valoare de 62,5 milioane de euro si 22 de milioane de dolari. Ramane o intrebare destul de fireasca - de ce DNA a fost sesizata la noua ani de la comiterea faptelor, ce au facut celelalte institutii ale statului timp de noua ani?", s-a intrebat Kovesi.

De asemenea, a tinut sa precizeze ca un procuror trebuie sa finalizeze ancheta inainte de a se implini termenul de prescriptie, iar cazul Microsoft este "o situatie izolata", noteaza stirileprotv.ro.