6 trucuri ca sa fii mai fericit la locul de munca:

1. Acumuleaza cat mai multe experiente

Monotonia si rutina sunt doua dintre lucrurile de care cei mai multi angajati se lovesc, mai ales cei care zilnic lucreaza din spatele unui birou. Sentimentul ca niciodata nimic nou nu se intampla se acumuleaza in timp si poate conduce pana la rezultate extrem de slabe la locul de munca, motiv pentru care ruperea acestei rutine este foarte importanta. Experientele, si nu lucrurile, te fac mai fericit. Asa arata concluzia specialistilor de la Universitatea din San Francisco, in urma unui studiu realizat de catre Departamentul de Psihologie. Potrivit acestui raport realizat in 2011, “experientele acumulate au o valoare mult mai mare in timp, spre deosebire de obiectele cumparate”. Ca angajat, poti acumula experiente extraordinare prin intermediul unor activitati relaxante, precum inotul, fitness-ul, aerobicul sau cycling-ul, cateva dintre cele mai populare activitati printre angajati in acest moment in Romania. Vei fi mai optimist, mai sanatos, vei descoperi resurse neasteptate de energie in tine, iar cel mai important lucru, vei reusi sa te rupi de monotonie.



2. Fa-ti un cuib al tau

Un mediu confortabil trebuie sa cuprinda obiecte personale si alte lucruri care pentru tine au o semnificatie aparte. In limita politicii firmei, poti sa-ti faci un mic cuib care sa te reprezinte si in care sa poti lucra linistit si relaxat in continuare.

3. Lasa-ti problemele personale acasa

Acesta este unul dintre sfaturile pe care fiecare le-a intalnit la locul de munca. Julie Morgenstern, autoarea cartii “Time Management From the Inside Out” dedicata felului in care stii sa iti organizezi timpul, explica pentru CBS News faptul ca: “de fiecare data cand viata ta personala va fi agitata, tu vei fi furat de catre aceste probleme. Emotiile te vor consuma si stresul te va extenua”, motiv pentru care sugereaza ca atunci cand intri pe usa la birou sa uiti de toate problemele de acasa, nu ca pe un gest de ignorare, ci ca pe o pauza pe care ti-o poti acorda ca sa gasesti mai apoi cele mai utile solutii.



4. Spune “multumesc” mai des

Un experiment realizat de catre profesorul Francesca Gino de la Universitatea Harvard si Adam Grand de la scoala Wharton, “recunostinta impartasita iti va creste increderea in tine si in calitatile tale” cu 66%, scrie publicatia americana Inc.com.

5. Evita multitasking-ul

Desi este una dintre cerintele aproape obligatorii la tot mai multe locuri de munca, potrivit profesorului de psihologie Clifford Nass de la Universitatea Stanford “multitasking-ul te face sa irosesti timp mai mult decat reusesti sa salvezi”. Acesta recomanda ca sarcinile sa fie duse la capat individual, nu in paralel.

6. Rasplateste-te

Gaseste mereu timp sa te rasplatesti cu o vacanta, o cina speciala alaturi de persoana draga sau un cadou. Aceste lucruri iti vor da o motivatie in plus si satisfactia ca munca zilnica nu se rezuma doar la plata unor facturi curente.

Micile schimbari de acest fel te pot ajuta sa fii mai eficient la munca, sa fii mai fericit in general si sa-ti pui la punct planurile pe termen lung intr-un ton mult mai pozitiv.