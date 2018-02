"Ne desfasuram activitatea intr-un mediu ambiental care este caracterizat printr-un ritm foarte alert al schimbarilor, prin complexitatea evenimentelor care se produc si adeseori prin impredictibilitatea unor evenimente care apar. Noi trebuie sa le cunoastem, sa le analizam si sa le gestionam conform ordinii de drept din Romania. Schimbul informatiilor profesionale in acest context este ca oxigenul, pentru ca ne ajuta sa intelegem fiecare mai bine ce avem de facut si ne ajuta sa fim mai eficienti, dupa ce facem o analiza strategica. In acest context este foarte important sa reusim sa pastram increderea intr-o justitie demna in Romania, o justitie a unei tari europene, cu institutii nediscreditate si cu o egalitate veritabila in fata legilor", a declarat Lazar.

In opinia sa, orice initiativa de modificare a legislatiei penale ar trebui sa aiba la baza studii de impact.



"Acum, cand exista un mare interes daca la anumite infractiuni, cum ar fi infractiunea de abuz in serviciu, este bine stabilit textul incriminator al faptelor, noi spunem frecvent ca trebuie sa avem studii de impact pentru a intelege ce se intampla si daca ar trebui sau nu sa se opereze asupra textelor de incriminare", a precizat procurorul general.

El a subliniat, referitor la abuzul in serviciu, ca acesta apare, de regula, in concurs cu alte infractiuni savarsite de functionarii publici, scrie Agerpres.

"Nicidecum infractiunile de abuz in serviciu nu apar asa, izolat, in mediul nostru ambiental si, prin urmare, s-ar pune problema ca in baza acestui text incriminator care incrimineaza infractiunea de abuz in serviciu, magistratii (...) ar actiona abuziv impotriva unor persoane (...), ca acest pretins abuz al justitiei, si nu al celor care fac obiectul exercitarii actiunii penale, ar necesita modificarea textului respectiv. Ei bine, infractiunile de abuz in serviciu apar de cele mai multe ori in concurs cu conflictul de interese, precum si cu falsurile, cu inselaciunea, dar cel mai adesea si mai expresiv este concursul intre abuzul in serviciu si conflictul de interese, care acum a fost redimensionat", a mai spus Augustin Lazar.

Procurorul general participa, miercuri, la dezbaterea cu tema: "Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire", organizata de DNA.