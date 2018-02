Barbatul de 35 de ani din Suceava si-a creat o identitate falsa pe Facebook si i-a cerut timisoreanului 20.000 de lei, pretinzand ca este o cantareata din Republica Moldova.

"Din cercetari a reiesit ca, incepand cu luna februarie 2016, cel in cauza ar fi creat un cont fals pe o retea de socializare, utilizand identitatea unei persoane de sex feminin si ar fi corespondat cu un barbat, pe care l-ar fi determinat sa-i trimita, in repetate randuri, bani prin intermediul unui sistem de transfer rapid. In aceasta perioada, victima i-ar fi trimis celui in cauza peste 20.000 de lei. In urma perchezitiilor, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor doua telefoane mobile, o tableta si inscrisuri”, au precizat reprezentantii IPJ Timis, potrivit stirileprotv.ro.

Surse apropiate anchetei au declarat ca victima s-a indragostit nebuneste de cantareata de muzica populara din Republica Moldova, cu care a schimbat mesaje pe Facebook ani buni. Desi ii declarase iubire vesnica, "cantareata" nu s-a vazut niciodata cu el si nici nu a vorbit la telefon, inventand diverse scuze.

Timisoreanul a facut rost de numarul de telefon al adevaratei cantarete, a sunat si a descoperit ca, in tot acest timp, el vorbise si trimisese bani altei persoane.

Barbatul a contactat politia, care a descoperit ca in spatele contului se afla un moldovean de 35 de ani, care a fost retinut pentru 24 de ore.