Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de alcool si fumat fusese confirmata de oamenii de stiinta insa, in cadrului noului studiu, cercetatorii au descoperit ca riscul de aparitie a acestei afectiuni este sporit de consumul frecvent de bauturi fierbinti.

Cancerul esofagian reprezinta una dintre formele de tumori cu cea mai scazuta rata de supravietuire. In fiecare an, in Marea Britanie circa 9.211 persoane sunt diagnosticate cu cancer de esofag, iar 7.800 mor din aceasta cauza.

Doar circa 15% dintre pacientii care au dezvoltat acest tip de cancer se mai afla in viata dupa cinci ani de la momentul stabilirii diagnosticului.

Noua avertizare vine din China, unde oamenii de stiinta au monitorizat 456.155 de participanti la studiu, cu varste cuprinse intre 30 si 79 de ani pe parcursul a noua ani.

Persoanele care obisnuiau sa consume zilnic ceai la temperatura ridicata dar si bauturi alcoolice si sa fumeze au manifestat un risc mai mare de a dezvolta cancer esofagian in comparatie cu cele care se limitau la ceai.

''Spre deosebire de participantii care beau ceai mai rar de o data pe saptamana si consumau mai putin de 15 grame de alcool pe zi, persoanele care beau ceai fierbinte si 15 grame sau mai mult de alcool zilnic aveau cel mai mare risc de cancer esofagian'', au notat in studiu doctor Canqing Yu si colegii sai de la Fundatia nationala de stiinte naturale din China.

In asociere cu un consum excesiv de alcool, ceaiul fierbinte creste cu de pana la cinci ori riscul de aparitie a acestei afectiuni, a descoperit cercetarea publicata in jurnalul Annals of Internal Medicine. In cazul fumatorilor care beau in fiecare zi ceai fierbinte s-a observat o dublare a acestui risc.

Cercetari anterioare au sugerat ca riscul de ''leziune termica'' determinata de consumul de lichide fierbinti poate creste pericolul din cauza altor factori de risc, au notat cercetatorii.

''Abtinerea de la ceaiul fierbinte poate fi benefica pentru prevenirea cancerului esofagian la persoanele care consuma excesiv bauturi alcoolice sau fumeaza'', au mai scris ei.

''In Vest, avem obiceiul de a consuma ceai la temperaturi mai scazute decat in China, ceea ce este mai putin daunator pentru esofag'', a declarat profesor Andrew Sharrocks de la Universitatea din Manchester in legatura cu rezultatele acestui studiu.