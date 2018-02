"Pentru moment starea generala a copilului nu s-a modificat. Este hranit corespunzator pentru a recupera dezechilibrele si se initiaza un program de kinetoterapie pasiva. Referitor la bucata de os din craniu, aceasta nu este indicat sa mai fie folosita la patru luni de la operatie, acoperirea creierului realizand-se cu mijloace artificiale", a informat Bica.

Potrivit Mediafax, el este in stare vegetativa, nu interactioneaza cu mediul deloc, doar tine ochii deschisi si respira singur, fiind slab alimentat intrucat nu inghite.

Copilul a fost victima a unui accident rutier anul trecut, cand a trecut strada printr-un loc nepermis. Dupa o perioada de spitalizare, timp in care a fost in coma, medicii l-au externat si le-au spus parintilor sa plateasca spitalizarea.

Pe de alta parte, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca se vor gasi solutii in acest caz si ca parintii nu trebuie sa plateasca nimic.

"Parintelui nu i s-a prezentat factura, i s-a prezentat un decont de cheltuieli pe care orice spital este obligat sa il anexeze scrisorii medicale sau biletului de externare. A fost prezentat acest decont de cheltuiele pe perioaada de spitalizare, din iunie pana in septembrie 2017, 13.000 de lei. Eu declar clar ca parintii nu trebuie sa plateasca. Copilul trebuie ingrijit, este in stare vegetativa. In mod normal, statul trebuie sa le asigure acestor pacienti ingrijirea pe termen lung in institutii specializate. Din pacate, astfel de institutii sunt prea putine, exista tipul de ingrijiri paleative, se vor gasi solutii. (...) Punctul meu de vedere este ca niciun parinte nu este pregatit sa ingrijeasca un copil in acea stare. Cadrele medicale trebuie sa manifeste empatie. Parintele nu trebuie certat cand merge cu copilul la medic, trebuie indrumat. A fost un incident, parintele s-a suparat, dar nu se pune problema platii", a spus Sorina Pintea, potrivit sursei citate.

