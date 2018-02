Femeia, care suferea de o forma de leucemie acuta, se afla internata la Sectia Terapie Intensiva a Institutului Regional de Oncologie (IRO).

"Am fost anuntat ca a murit in seara aceasta o pacienta cu leucemie acuta. Era internata la ATI, unde era intubata dupa ce a fost diagnosticata si cu virusul AH1N1. Face parte din primii trei pacienti imbolnaviti de gripa aflati in stare critica. Cauza decesului este insuficienta organica, insuficienta pulmonara si gripa", a declarat presei directorul medical al IRO, Gabriel Dimofte, potrivit Agerpres.

Din aceasta dimineata, IRO a intrat in carantina, dupa ce la 11 dintre pacienti s-a confirmat prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava.