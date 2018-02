5 trucuri pentru orice barbat cu program incarcat care vrea sa fie mai activ:

1. Mergi pe jos pana la munca

Potrivit unui studiu facut in 2015 de catre Universitatea Cambridge, in Marea Britanie, sedentarismul a provocat de doua ori mai multe decese decat obezitatea, intr-un singur an si creste riscul de a suferi de depresie. Una dintre cele mai simple solutii pentru orice barbat care vrea sa faca mai multa miscare in ciuda timpului sau limitat este de a pleca in fiecare zi la munca pe jos. Alege o pereche confortabila de adidasi pentru barbati, imbraca-te cat mai casual si ia-ti intr-un ghiozdan hainele pentru munca, pentru a avea mereu la tine schimburi proaspete. O simpla schimbare de acest fel a obiceiurilor tale zilnice iti va da mai multa energie, dar si o stare psihica pozitiva.



2. Formeaza-ti o rutina

Cea mai simpla solutie ca sa te poti tine de un obicei este sa-l introduci cat mai repede in rutina ta zilnica. Daca nu esti obisnuit sa faci miscare in mod regulat, asigura-te ca ai mereu un plan. Fa-ti zilnic o lista cu lucruri de rezolvat si obiective, un program special pentru urmatoarele saptamani, nu incerca sa iti pui obiective prea mari inca de la inceput si documenteaza-te in privinta lucrurilor pe care vrei sa le faci, fie ca vorbim despre inot, despre fitness sau despre iesiri la alergare prin parcuri. Cu cat vei asimila mai multa informatie intr-o perioada scurta de timp, cu atat vei reusi sa-ti transformi intentia de a duce un stil de viata mai sanatos intr-un reflex.



3. Inscrie-te la sala

Avantajul salilor de sport este asistenta personala a instructorilor, aparatele care te pot feri de accidentari si oportunitatea de a intra intr-un cerc de oameni activi, de unde poti invata trucuri noi ca sa intri intr-o rutina mai sanatoasa. Alege o sala care este aproape de locul de munca sau de casa si cauta sa mergi inainte de a incepe programul. Dimineata vei avea mai multa energie si nu te vei grabi sa arunci greutatile si sa pleci din sala. Si 45 de minute de antrenament la sala, timp de trei sau patru ori pe saptamana, ar trebui sa fie un timp mai mult decat suficient pentru a intra in forma pe care ti-o doresti.



4. 20 de minute de exercitii fizice acasa

Ulf Ekelund, profesor la Cambridge, le recomanda celor care nu au timp sa mearga la sala sa foloseasca 20 de minute din timpul alocat TV-ului pentru putin sport in propria casa. "Cred ca este nevoie ca oamenii sa ia în considerare faptul ca o zi are 24 de ore. 20 de minute de activitate fizica, echivalentul unei plimbari mai rapide, ar trebui sa fie usor de inclus in programul oricui, in drumul spre sau de la munca, in pauzele de masa sau seara, in loc sa se uite la televizor", declara acesta.

5. Mananca mai sanatos

O alimentatie mai sanatoasa te va impulsiona sa faci si mai multa miscare. In primul rand, o alimentatie echilibrata iti va da mai multa energie, iar in al doilea rand, nu vei dori sa iti strici eforturile zilnice la sala sau de acasa prin alegeri gresite in bucatarie. Pregateste-ti de seara masa de pranz pe care o vei lua a doua zi la munca si ia mereu la tine cateva gustari sanatoase, fructe, iaurturi si mixuri de alune si nuci.

O schimbare a stilului de viata este o provocare pentru oricine, motiv pentru care nimeni nu iti va spune niciodata ca este simplu. In mod clar, odata luata aceasta decizie, nu o vei regreta in niciun moment.