In judetele Buzau, Braila, Ilfov, Arges, Ialomita, Teleorman, Prahova, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Olt si Valcea se va semnala ceata care va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar izolat depuneri de chiciura.

Atentionarile sunt in vigoare pana la ora 13.00.

Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore.