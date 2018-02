"Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor. Maine la sediul Agentiei Nationale a Medicamentului am o intalnire cu producatorii. Daca nu reusim sa ajungem la un consens, vom declansa mecanismul de protectie civila. Voi informa primul-ministru, vom face tot ceea ce trebuie astfel incat pacientii sa aiba aceste medicamente. In aceste moment avem stocuri care nu ne ajung. Aprovizionarea nu merge cum ar trebui. (...) Astazi am inteles exact ce se intampla. Pe de alta parte, este si vina producatorilor, care chiar daca au beneficiat de eliminarea taxei de clawback, suspendarea pe o perioada de doi ani de zile, nu au facut nimic pentru noi. Au notificat ca nu vor mai aduce imunoglobulinele, dar atat. Nimeni nu i-a mai sanctionat si nu i-a mai intrebat nimic. Voi avea o intalnire cu dansii maine", a declarat Sorina Pintea la Antena 3.

De asemenea, in opinia ministrului, sistemul informatic existent nu functioneaza.



"Pana la urma lucrurile le vom rezolva, dar sincopele acestea nu sunt normale. Adica eu consider ca in acest moment nu suntem tratati ca un partener egal si voi incerca sa aflu maine de ce. (...) Nu este doar vina noastra, este si vina producatorilor. Vina noastra este ca nu suntem consecventi. Avem un sistem informatic implementat, dar care nu functioneaza, care are un nivel de alerta daca stocurile scad sub nivelul normal - nu functioneaza", a completat ea, citata de hotnews.ro.