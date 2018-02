Femeia avea 27 de ani si locuia in Australia. Era insarcinata in 31 de saptamani si, dupa ce a fost muscata de un sarpe in curtea casei, a suferit un atac de cord.

Medicii ajunsi la fata locului au declarat decesul mamei si, desi au incercat sa ii salveze copilul din pantece, nu au reusit.

"Anticorpii ei au luptat mult mai greu cu veninul", au declarat expertii, care sunt de parere ca sarcina i-a accelerat moartea, potrivit stirileprotv.ro.

Cauzele exacte ale decesului vor fi stabilite dupa finalizarea raportului de catre medicul legist.