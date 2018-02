Anuntul vine dupa decizia de clasare dispusa de DNA in dosarul Microsoft.



"Cu referire la aspectele invocate in mass-media privind solutia de clasare dispusa in cauza cunoscuta generic sub denumirea 'dosarul Microsoft', instrumentata de catre Directia Nationala Anticoruptie, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza o analiza jurisprudentiala si doctrinara asupra indeplinirii conditiilor legale de promovare a unui recurs in interesul legii privind institutia prescriptiei raspunderii penale", se arata intr-un comunicat al Parchetului General, transmis AGERPRES.

Recent, DNA a dispus clasarea unei parti din dosarul Microsoft, care ii privea pe fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau, Alexandru Athanasiu, Ecaterina Andronescu, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu, cercetati pentru abuz in serviciu. Dosarul a fost clasat deoarece faptele de care erau acuzati fostii ministrii s-au prescris.

Kovesi a explicat motivele pentru care s-a dispus clasarea dosarului

, afirma Kovesi, intr-o interventie telefonica la un post de televiziune.

Ea a recunoscut ca se poate imputa procurorului de caz faptul ca a inceput urmarirea penala pentru fostii ministri dupa ce faptele s-au prescris.

Procurorul general Augustin Lazar a sesizat, in septembrie 2017, Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de abateri disciplinare de catre Mihaiela Moraru Iorga, procurorul care a instrumentat dosarul Microsoft.