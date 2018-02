"Sunt internat in spitalul municipal Barlad, pe sectia cardiologie. E de strigat la cer. Suntem tratati cu maximum de iresponsabilitate", sustine un pacient.

Reactia conducerii spitalului nu a inatrziat sa apara.

"Am verificat cu doamna manager, si asa era, doi bolnavi stateau in acelasi pat la salonul 6. Vina este a echipei de garda din acea noapte, care nu a tratat corespunzator o problemã ivita, si anume: se aflau internati mai multi barbati decat femei. La saloanele de femei erau paturi libere si in loc sa aduca un pat la salonul 6 sau sa duca bolnavul intr-un salon unde erau paturi libere, s-a preferat sa fie inghesuiti doi intr-un pat, ceea ce nu este corect. Managerul a dispus un control la Cardiologie, pentru a identifica cine se face vinovat de situatia jenanta in care au fost pusi cei doi pacienti, intre timp situatia fiind reglata. Fiecare pacient are patul sãu, nu exista doi intr-un pat. Vom lua masuri, asta e clar", a declarat Adrian Gheorghiu, purtatorul de cuvant al spitalului barladean, potrivit digi24.ro, care citeaza vremeanoua.ro.