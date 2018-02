''DSP a trimis la spital o echipa de control luni, la prima ora, dar inca nu a revenit'', a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al DSP Timis, Dana Spac.

Pe de alta parte, conducerea spitalului spune ca saloanele neingrijite si cu paturi vechi fotografiate si facute publice sunt de fapt saloane in curs de renovare, dar din cauza numarului mare de cazuri, pentru a nu fi refuzati de la internare, bolnavii au fost cazati temporar si acolo.

''Referitor la afirmatiile postate de o apartinatoare, pe retelele de socializare si preluate in presa locala si centrala, intreaga echipa a spitalului isi exprima regretul pentru situatia existenta. Spitalul se afla intr-un proces amplu de reabilitare si reamenajare cu sprijinul Primariei Municipiului Timisoara si se depun eforturi pentru ca toate saloanele sa fie dotate conform noilor norme UE, iar pacientii sa beneficieze de conditii de cazare optime'', a declarat, luni, purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Virgil Musta.

Potrivit acestuia, atentia conducerii spitalului este indreptata asupra pacientilor, iar actul medical este prioritar, dar momentan, lucrarile de reabilitare si reamenajare nu au fost finalizate in toate saloanele.

''Reamintim ca Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie 'Dr. Victor Babes' Timisoara este un spital de specialitate care datorita specificului patologiei sale are competenta maxima si deserveste toata zona de vest a tarii, motiv pentru care toti pacientii sunt directionati catre noi. Datorita numarului mare de pacienti cu care ne confruntam in ultimul timp, suntem nevoiti sa cazam temporar pacienti si in saloanele din sectiile de pneumologie care inca nu au fost reabilitate'', detaliaza Musta.