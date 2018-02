Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB), Simona Mihaela Prescornita, a spus ca barbatul a fost externat de la Spitalul Floreasca duminica in jurul pranzului si condus la Directia Omoruri a Politiei Capitalei, in vederea audierii sale.

Ea a mentionat ca, in aceasta cauza, cercetarea se deruleaza de catre PTB impreuna cu Directia Omoruri a Politiei Capitalei.



Prescornita a spus ca vor fi analizate probele de sange ale soferului si ale celuilalt ocupant al vehiculului, o apropiata a conducatorului auto, pentru a se stabili daca acestia au consumat bauturi alcoolice sau droguri.



Purtatorul de cuvant al PTB mentionat ca in masina soferului au fost identificate substante suspecte ce urmeaza sa fie analizate pentru a se stabili natura lor, scrie Agerpres.



Totodata, sursa citata a afirmat ca barbatul care a provocat accidentul nu figureaza cu permis de conducere eliberat de autoritatile romane, el prezentandu-le politistilor un inscris intr-o limba straina despre care a sustinut ca dovedeste dreptul sau de a conduce.

Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere a Capitalei, sambata, in jurul orei 15,00, pe Bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei, pe sensul de mers dinspre Calea Grivitei spre Calea Victoriei, s-a produs un eveniment rutier in care au fost implicate patru autovehicule.

In urma acestui eveniment, mai multe persoane au fost ranite, unele dintre acestea solicitand transportul la spital.