"Oncologia este una dintre patologiile foarte sensibile cu adresabilitate mare si crestere exponentiala a numarului de cazuri noi. Chiar daca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este unul destul de generos, care acopera zona de medicamente, acesta trebuie extins pe mai multe paliere pentru a acoperi toate nevoile pacientului bolnav de cancer.

Planul Ministerului Sanatatii, al Guvernului, este de a imbunatati acest program de oncologie dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona", subliniaza ministrul Sanatatii.

Preventia in oncologie este foarte importanta

se arata in mesajul ministrului Sanatatii, dat publicitatii duminica.

In acest context, ministrul Pintea aminteste ca, in premiera, pe parcursul a cinci ani, peste 30.000 de femei vor beneficia gratuit de servicii de screening prin testare mamografica, evaluari ecografice ale leziunilor mamare incipiente depistate, biopsierea si confirmarea anatomopatologica a leziunilor suspecte si preluarea in tratament a cazurilor confirmate cu leziuni mamare incipiente.

Jumatate dintre femeile care beneficiaza de acest program apartin categoriilor vulnerabile din punct de vedere socio-economic: zone defavorizate, mediu rural, somere, grupuri etnice vulnerabile.

De asemenea, peste 800.000 de femei cu varsta cuprinsa intre 24 si 64 de ani urmeaza a beneficia de servicii de depistare precoce (HPV si Babes Papanicolau), precum si de triaj citologic (in cazul femeilor identificate cu teste HPV pozitive in screening), tratament si reevaluarea periodica (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate, consiliere psihologica etc.

Totodata, vor fi finantate si achizitii de echipamente, precum si servicii de sprijin pentru femeile din grupuri vulnerabile, cum ar fi, de exemplu, costurile de transport etc.

Se va dezvolta prima retea nationala de radioterapie in spitalele publice

Aceste doua programe, chiar daca sunt regionale, vor aduce beneficii importante in domeniul sanatatii publice, a punctat ministrul Sorina Pintea.

Nu in ultimul rand, se va dezvolta prima retea nationala de radioterapie in spitalele publice si vor fi asigurate medicamentele oncologice in unitatile sanitare, scrie Agerpres.



"Ministerul Sanatatii va dezvolta prima retea nationala de radioterapie in spitalele publice astfel incat sa putem asigura accesul pacientilor la radioterapie in cele mai importante spitale publice din tara. In cadrul Acordului semnat cu Banca Mondiala vor fi investite peste 250 milioane de euro pentru echiparea a cinci centre din tara. Asigurarea medicamentelor oncologice in unitatile sanitare reprezinta unul din obiectivele mandatului meu. Vom cauta solutii pentru a stopa disfunctionalitatile din aprovizionare, dar acest lucru il vom putea face numai printr-o colaborare stransa si un dialog permanent intre autoritatile din Sanatate, producatori, distribuitori, pacienti si personalul medical", se arata in mesajul transmis de ministrul Sanatatii cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Cancerului.

Ministrul Sorina Pintea saluta Campania de informare si constientizare pe care Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania o deruleaza an de an sub titlul: "Sa Fim Impreuna Impotriva Cancerului" si, de asemenea, subliniaza faptul ca Ministerul Sanatatii trebuie sa sustina mai activ si sa se implice in aceste initiative.

Potrivit sursei citate, cancerul este una dintre principalele cauze de deces in intreaga lume, iar datele statistice arata ca in prezent 8,8 milioane de persoane mor din cauza cancerului in fiecare an in lume. Consumul de tutun si alcool, o dieta nesanatoasa, lipsa activitatii fizice sunt principalii factori de risc. Alti factori sunt infectiile cronice in urma hepatitei de tip B, de tip C si unele cazuri de infectii cu Papilloma Virus (HPV). Cancerul de col uterin este o cauza importanta de deces la femei in tarile in curs de dezvoltare.