"Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele din lagarele de concentrare…. Donati in continuare bani pentru a creste buzunarele celor aflati la conducere!!! Si sfatul meu….incercati sa va pastrati sanatosi….daca ajungeti aici, mai mult ca sigur ca mult nu o veti mai duce", a scris pe Facebook cea care a postat fotografiile.

Reactia primarului Timisoarei

P.S. Conducerea spitalului mi-a explicat ca a fost nevoita sa cazeze bolnavi in acele saloane groaznice -acesta este termenul pe care-l consider potrivit realitatii!-, neavand alternativa (saloanele in discutie sunt deja intrate in reabilitare, le-au fost schimbate usile si geamurile si razuiti peretii in vederea zugravirii; in curand, si ele vor arata ca cele din pozele de mai jos)", a scris Nicolae Robu pe Facebook.