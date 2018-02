Dupa ce s-a oparit cu apa clocotita, barbatul a fost transportat la spital. Initial, i-au fost fost acordate ingrijirile necesare, insa in momentul in care a fost transferat la sectia de Prelucrari Sanitare, unde urma sa se schimbe de haine si sa fie transferat intr-un salon,pacientul a dat peste indiferenta infirmierelor, care mancau seminte la doar cativa pasi de el.



"N-am patit in viata mea asa ceva", a spus pacientul, potrivit stirileprotv.ro, care citeaza vremeanoua.ro.

De asemenea, nici reactia rudelor nu a intarziat sa apara: "Am asteptat vreo 15-20 de minute pana i-au adus pijamalele. S-a schimbat, iar dupa aia infirmierele si-au reluat activitatea de a manca seminte. Pe cat de profesionist s-au purtat medicii si asistentele de la Urgente, pe atat de urat s-au purtat cele doua infirmiere".