"OLX urmareste acest subiect inca de la primele anunturi aparute pe platforma noastra. In acelasi timp, investigam aspectele legale ce tin de comercializarea acestor tipuri de proiecte. Am facut si o solicitare catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in acest sens, pentru a evita orice tip de nereguli. De asemenea, conform protocolului si termenilor si conditiilor OLX, acceptam astfel de anunturi atat timp cat obiectul afacerii nu este de tip piramidal, nu implica videochat, jocuri de noroc sau tranzactii virtuale", au transmis reprezentantii OLX, la solicitarea AGERPRES.

Acestia au aratat ca, in total, in ultimele sase luni, s-au publicat circa 200 de anunturi pentru vanzarea de proiecte Start-Up Nation. Peste 80% dintre proiecte au fost scoase la vanzare in ultimele trei luni, iar in acest moment sunt putin peste 100 de anunturi active.

Ca preturi, cele mai multe sunt intre 4.000 si 5.000 de euro, insa sunt si proiecte care sunt scoase la vanzare la preturi mai mari de atat, au mai spus cei de la OLX, fara a preciza valoarea maxima ceruta de un astfel de ofertant.

"Din punct de vedere moderare, afacerile de tip Start-Up Nation nu se diferentiaza de orice alta afacere vanduta pe OLX", au precizat reprezentantii platformei.

Totodata, cele mai multe oferte fac parte din categoria "Servicii si echipamente profesionale", iar domeniile cu cele mai multe anunturi sunt din industria usoara si cea alimentara (70% dintre anunturi). Reprezentantii OLX au adaugat ca nu pot furniza date legate de zona geografica, varsta, sex sau alte date cu caracter personal, conform termenilor si conditiilor de pe site.

Nu au existat anunturi pentru cumpararea de proiecte Start-Up Nation

In urma cu o saptamana, in cadrul audierilor din comisiile parlamentare de specialitate, ministrul de resort, Radu Oprea, a fost intrebat care este opinia sa despre faptul ca unii castigatori ai programului guvernamental Start-Up Nation isi vand proiectele pe OLX., a raspuns Oprea, initial.

Parlamentarii au insistat, insa, pe subiect, iar Oprea a adaugat: "Ideea este ca atunci cand am discutat in Comisia economica a Senatului, impreuna, daca este corect sa limitam creativitatea celor care aplica, impreuna am ajuns la concluzia ca nu este bine. Daca se dovedeste ca, intr-adevar, devine un fenomen sau ca are o incidenta... este pana la urma vorba de un caz izolat sau de mai multe cazuri si trebuie sa vedem in totalul aplicatiilor ce inseamna si daca se transforma sau nu intr-un fenomen, daca atingem un prag. Atunci intr-adevar cred ca trebuie luate masuri, trebuie introduse anumite limitari. Daca sunt probleme izolate, pana la urma fac parte din viata si este normal sa se intample".

Prin acest program, o firma nou infiintata primeste o finantare de pana la 200.000 de lei, care poate reprezenta 100% din valoarea proiectului. In sesiunea 2017 au fost declarate castigatoare circa 8.600 de planuri de afaceri, astfel ca cele 200 de proiecte care au fost scoase la vanzare pana acum pe OLX reprezinta circa 2,3% din total.