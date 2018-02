"Pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea.

Reprezentantii misiunii diplomatice romane de la Amman, in coordonare permanenta cu Ministerul Afacerilor Externe si cu sprijinul consulului onorific al Republicii Yemen in Romania, au acordat permanent asistenta consulara in vederea repatrierii pe cale aeriana, prin identificarea unei modalitati optime de evacuare, emiterea documentelor de calatorie si asigurarea indeplinirii formalitatilor de imbarcare.

Precizam ca Ministerul Afacerilor Externe a suportat in intregime costurile aferente transportului pentru cetateanul roman repatriat.

Ministerul Afacerilor Externe continua eforturile de evacuare in siguranta a cetatenilor romani aflati in Republica Yemen si ramane in legatura permanenta atat cu acestia, cat si cu toate autoritatile competente din regiune", se arata intr-un comunicat.