Sotia barbatului le-a relatat anchetatorilor ca acesta luase droguri si o ameninta cu moartea. De astfel, autoritatile au gasit in masina sa un praf alb, care a fost trimis la analize, au declarat surse din randul anchetatorilor.

Dupa ce sotii s-au certat si s-au batut in masina, conflictul s-a mutat in strada, continuand, evident, si dupa producerea accidentului.

In plus, barbatul a dat cu capul in geamul unui taximetru oprit la locul accidentului, scrie hotnews.ro.

"Striga la ea te omor! Se bateau cu picioarele, cu pumnii, tavalindu-se pe jos", a povestit un martor.

Acest caz a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat ca cele cinci persoane care au fost ranite in urma impactului, doi barbati si trei femei, au fost transportate la spitalele Elias si Floreasca.