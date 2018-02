"La data de 2 februarie a.c., o escorta a Politiei Romane a preluat si adus in tara din Copenhaga, Danemarca, un barbat, de 43 de ani, urmarit international in Sistemul Informatic Schengen, in baza unui mandat european de arestare, emis de Judecatoria Onesti.

Acesta era urmarit international, intrucat se sustragea executarii unei pedepse de 3 ani de inchisoare, pentru comiterea infractiunii de furt calificat.

Aceasta predare din Danemarca in Romania a fost posibila datorita realizarii unui schimb de informatii operative intre Birourile SIRENE Romania si SIRENE Danemarca", mentioneaza sursa citata.