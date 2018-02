Incidentul a avut loc in sectorul 4 din Bucuresti.



"In seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat in vizita au atras atentia mai multor tineri ca sunt prea zgomotosi si deranjeaza linistea locatarilor. Ca urmare a acestei discutii, patru tineri din grup au exercitat acte de violenta fata de cele doua persoane, lovindu-le cu pumnii si picioarele", se arata intr-un comunicat al DGPMB, citat de hotnews.ro.

In urma unei plangeri, politisti din cadrul DGPMB au identificat cei patru agresori.

"In urma administrarii probatoriului, trei dintre cei patru agresori au fost retinuti de politisti, cercetarile fiind continuate de Sectia 26 Politie sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburare a linistii si ordinii publice si lovire sau alte violente", mai arata sursa citata.