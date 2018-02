El a trecut pe la sectorul de carne de oaie, pe la cel de oua si cel de lactate, cumparand la final o cutie de smantana romaneasca, avand tricolorul pe capac.

Intrebat ce nota da retelei comerciale, Petre Daea a spus ca da "nota de respect fata de poporul roman" si ca "exemplul nu trebuie urmat, ci aplicat".

Campania nationala de informare si promovare "Alege oaia!" a ajuns sambata la Buzau, al saptelea oras in care poposeste. Evenimentul a avut loc in parcarea unui centru comercial, unde au fost amenajate 15 casute in care fermierii din judet si-au putut expune produsele traditionale. De asemenea, asociatiile crescatorilor de ovine din Buzau le-au oferit vizitatorilor preparate din carne de oaie, scrie Agerpres.

La deschiderea manifestarii, Petre Daea a sustinut ca, intr-o cunoscuta retea de magazine, "in spatiile de comercializare, pe rafturile pentru consumatori, carnea de porc produsa de romani este tot mai prezenta". "Am pornit timid, dar in acelasi timp hotarati. Am pornit timid pentru ca a fost un numar mic de animale, astazi zilnic in Romania se comercializeaza 1.000 de capete de suine, pregatite pentru comert. Este un lucru exceptional si acesta este drumul pe care trebuie sa mergem", a afirmat demnitarul.

Cat priveste pretul oualor romanesti, el a spus: "Un ou costa mai putin de 50 de bani, nu a fost niciun fel de criza, ci au fost interpretari diferite, interese diferite intr-un moment in care jocul pietei a permis sa plece lipsa aceasta de respect, iar gradul acesta de a se castiga rapid a fost doar efemer".