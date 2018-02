Update 18.01: Preotul Vasile Jalba, arestat preventiv in dosarul privind fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, a fost oprit de la slujire, se arata intr-un comunicat transmis sambata de Biroul de presa al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos.

"In legatura cu presupusa implicare a preotului Vasile Jalba de la parohia "Sfintii Imparati" din municipiul Tecuci, judetul Galati, intr-o activitate incompatibila cu slujirea preoteasca, pana la definitivarea cercetarilor efectuate de autoritatile in drept acesta este oprit de la slujire", precizeaza comunicatul citat.



Potrivit sursei citate, in urma deciziei instantei, o alta persoana a fost pusa sub control judiciar.

In urma cercetarilor efectuate in cauza a reiesit ca, in perioada ianuarie 2016 - octombrie 2017, trei femei si trei barbati cu varste cuprinse intre 34 si 65 ani ar fi fraudat bugetul Casei de Asigurari de Sanatate Galati prin decontarea nelegala a unor servicii fictive de ingrijiri medicale la domiciliu. Decontarea s-ar fi facut pe baza unor dosare medicale intocmite in fals, cu implicarea unor functionari din cadrul CAS Galati. Acestia, cunoscand activitatile infractionale, ar fi acceptat primirea si inregistrarea dosarelor direct de la reprezentantii unor societati comerciale, contrar normelor metodologice care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, scrie Agerpres.



In acest caz, 120 de politisti galateni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, au efectuat joi 67 de perchezitii domiciliare, in urma carora s-au descoperit si ridicat de la mai multe locatii apartinand unor medici de familie sumele de 195.582 de lei, 4.680 de euro, 905 dolari si 100 de lire sterline, asupra carora au fost instituite masuri asiguratorii.

De asemenea, au fost puse in executare 43 de mandate de aducere, persoanele in cauza fiind conduse la sediul IPJ Galati pentru audieri. Prejudiciul in acest dosar se ridica la aproximativ 1.400.000 lei.