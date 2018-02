Atentionarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic - bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Bihor si Cluj), Crisul Repede – bazin superior (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru – bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetul Bihor), Crisul Alb – bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Hunedoara si Arad), Aries – bazin superior si mijlociu (judetele Alba si Cluj), afluentii de dreapta ai Muresului aferenti sectorului aval S.H. Ocna Mures – amonte S.H. BrÓ‘nisca (judetele Alba si Hunedoara), Bega - bazin superior (judetul Timis), Timis - bazin superior, afluenti bazin mijlociu amonte S.H. Lugoj si Poganis - bazin superior (judetele Caras Severin si Timis), Barzava – bazin superior si mijlociu, Nera – bazin superior, Cerna – afluenti bazin mijlociu (judetul Caras Severin), Jiu – afluentii din bazinul superior amonte S.H. Rovinari, Gilort – bazin superior (judetele Hunedoara si Gorj), Oltet – bazin superior (judetele Gorj si Valcea), Lotru si afluentii mici ai Oltului din judetele Valcea si Arges, raurile mici din bazinele superioare ale raurilor: Arges, Dambovita, Ialomita si Prahova (judetele Arges, Dambovita si Prahova).

Avertizarea este in vigoare pana duminica la ora 15.00.

Fenomenele se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare sambata, in intervalul 16:00 – 24:00 pe unele rauri mici din judetele: Bistrita-Nasaud, Cluj, Bihor, Alba, Gorj si Valcea, scrie digi24.ro.

De asemenea, pe toata durata weekendului este in vigoare o informare de intensificari ale vantului, precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie, ninsori viscolite la munte, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru.

Masuri speciale luate in contextul atentionarii hidrologice

