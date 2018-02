In zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Goj si Valcea se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 70...90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1800 m, 90...110 km/h, ca fenomene asociate inregistrandu-se ninsori viscolite in zona inalta.

In judetele Alba, Sibiu, Harghita, Brasov, Mures si Covasna, in zona montana, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h, iar pe creste va depasi temporar 90 km/h. La peste 1800 m va ninge viscolit.

In zonele de munte ale judetelor Arges si Dambovita vor fi intensificari temporare ale vantului care la rafala vor atinge 70...90 km/h, iar la peste 1800 m, 90...110 km/h.

In zonele de munte ale judetelor Cluj, Bistrita-Nasaud, Marmures, se vor inregistra intensificari temporare ale vantului care la rafala vor atinge 70...80 km/h, iar la peste 1700 m, 90...100 km/h.

Atentionarile sunt in vigoare pana la ora 15.00, anunta meteorologii.

De asemenea, pana la ora 15.30, in zonele de munte ale judetelor Hunedoara si Caras-Severin, se vor semnala intensificari temporare ale vantului care la rafala vor atinge 70...90 km/h, iar la peste 1700 m, 90...110 km/h, noteaza digi24.ro.

In plus, pe toata durata weekendului este in vigoare o informare de intensificari ale vantului, precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie, ninsori viscolite la munte, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru.